Scuola | Azzolina | Questo è un Momento Storico

La Ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, interviene a Vo' Euganeo, in occasione della cerimonia di apertura dell'anno scolastico. "Le avversità e gli ostacoli di Questo viaggio mi hanno fatto pensare ad Ulisse e al suo lungo peregrinare per tornare nell'amata Itaca. In questi mesi, come Ulisse, la comunità scolastica ha affrontato venti avversi, insidie, tempeste e peripezie, per tornare alla sua normalità" afferma. "È arrivato il Momento di riportare la Scuola al centro del sistema Paese. Di rilanciarla come Istituzione di primaria importanza dove davvero si gettano le basi dell'Italia di domani" continua. "Questo è un Momento Storico.

