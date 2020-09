Salvo Sottile risolve «i fatti vostri»

(Di martedì 15 settembre 2020) Magalli e- I“C’è sempre qualcuno pronto ad imbrogliare gli altri”, dice Giancarlo Magalli. E’ così che il conduttore apre a Iuna finestra dedicata alle truffe; ad occuparsene è, che dunque approda nel cast della trasmissione del mezzogiorno di Rai 2. L’ex conduttore di Mi Manda Raitre, ‘trombato’ dal direttore Franco Di Mare, continua a fare ciò che ha sempre fatto da quattro anni nella trasmissione mattutina di Rai 3: aiutare i cittadini vittime di raggiri e ‘allertare’ – per quanto possibile – il telespettatore. “Soprattutto in periodi di crisi, in cui la gente è più vulnerabile e più esposta a ...

La squadra della trasmissione I Fatti Vostri è pronta ad accogliere un nuovo volto. Si tratta di Salvo Sottile, che durante l'estate è stato al centro dell'attenzione per la sua mancata conferma su Ra ...