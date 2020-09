Roma, rapinano un anziano mentre va in metro: nei guai 2 cittadini egiziani (Di martedì 15 settembre 2020) Gli investigatori del commissariato Viminale, nell’ambito delle operazioni condotte dalla Polizia di Stato e dopo approfonditi accertamenti, hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto due cittadini egiziani i quali, in concorso tra loro, il giorno precedente avevano posto in essere una rapina ai danni di un anziano signore che si stava recando nei locali della metropolitana. Gli stessi, identificati per K. F. M. M. di 19 anni e E. M. R. di 21 anni, sono stati rintracciati nei pressi della stazione Termini ed essendo emersi gravi, precisi e concordanti indizi di colpevolezza a loro carico, sono stati sottoposti a fermo. Le ulteriori indagini svolte hanno consentito di recuperare l’intera refurtiva. Anche in questa circostanza l’Autorità Giudiziaria ha ratificato l’operato svolto dalla ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 15 settembre 2020) Gli investigatori del commissariato Viminale, nell’ambito delle operazioni condotte dalla Polizia di Stato e dopo approfonditi accertamenti, hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto duei quali, in concorso tra loro, il giorno precedente avevano posto in essere una rapina ai danni di unsignore che si stava recando nei locali dellapolitana. Gli stessi, identificati per K. F. M. M. di 19 anni e E. M. R. di 21 anni, sono stati rintracciati nei pressi della stazione Termini ed essendo emersi gravi, precisi e concordanti indizi di colpevolezza a loro carico, sono stati sottoposti a fermo. Le ulteriori indagini svolte hanno consentito di recuperare l’intera refurtiva. Anche in questa circostanza l’Autorità Giudiziaria ha ratificato l’operato svolto dalla ...

