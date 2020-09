Roma Kumbulla, c’è l’accordo col Verona: ora si discute sull’ingaggio (Di martedì 15 settembre 2020) Roma Kumbulla, c’è l’accordo col Verona per la cessione del centrale: ora si discute sull’ingaggio del calciatore albanese Concorrenza bruciata. La Roma – come riportato da Sky Sport – ha trovato l’intesa con l’Hellas Verona per Marash Kumbulla, difensore albanese seguito da diversi club italiani durante tutta la sessione estiva. ACCORDO RAGGIUNTO – Al momento i due club hanno raggiunto l’intesa per la cessione del calciatore: i giallorossi, nelle prossime ore, cercheranno di proporre un’offerta adeguata al centrale albanese. Si discute, ma le trattative sono in fase avanzata. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 15 settembre 2020), c’è l’accordo colper la cessione del centrale: ora sisull’ingaggio del calciatore albanese Concorrenza bruciata. La– come riportato da Sky Sport – ha trovato l’intesa con l’Hellasper Marash, difensore albanese seguito da diversi club italiani durante tutta la sessione estiva. ACCORDO RAGGIUNTO – Al momento i due club hanno raggiunto l’intesa per la cessione del calciatore: i giallorossi, nelle prossime ore, cercheranno di proporre un’offerta adeguata al centrale albanese. Si, ma le trattative sono in fase avanzata. Leggi su Calcionews24.com

FabrizioRomano : Marash Kumbulla vicino alla Roma! Colpo a sorpresa di queste ore: accordo pronto col Verona per il difensore classe… - DiMarzio : #ASRoma vicina a Kumbulla: i dettagli - Glongari : #Roma per la difesa il nome di #Smalling resta sempre la prima scelta dello staff tecnico. Proseguono i dialoghi co… - sportal_it : Roma, avanti tutta per Kumbulla - PortaTommaso : Ma la Roma con quali soldi è vicina a prendere Kumbulla, Izzo e Milik? Con quelli di Kolarov??? -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Kumbulla Roma-Kumbulla, non è ancora fatta Calcio Hellas DIFESA E ATTACCO

La Roma batte due colpi e sistema difesa ed attacco. I giallorossi sono vicini a chiudere con Arkadiusz Milik e, a sorpresa, con Marash Kumbulla. Il primo, dopo un lungo corteggiamento e l'ultimatum d ...

Roma Kumbulla, c’è l’accordo col Verona: ora si discute sull’ingaggio

Roma Kumbulla, c’è l’accordo col Verona per la cessione del centrale: ora si discute sull’ingaggio del calciatore albanese Concorrenza bruciata. La Roma – come riportato da Sky Sport – ha trovato l’in ...

Kumbulla, accordo tra Roma e Verona! Le ultimissime

Dopo che si è concretizzato in pratica la possibilità di non vedere più in giallorosso Smalling, la Roma ha virato in maniera concreta sull'alternativa: Marash Kumbulla. Il centrale albanese del Veron ...

La Roma batte due colpi e sistema difesa ed attacco. I giallorossi sono vicini a chiudere con Arkadiusz Milik e, a sorpresa, con Marash Kumbulla. Il primo, dopo un lungo corteggiamento e l'ultimatum d ...Roma Kumbulla, c’è l’accordo col Verona per la cessione del centrale: ora si discute sull’ingaggio del calciatore albanese Concorrenza bruciata. La Roma – come riportato da Sky Sport – ha trovato l’in ...Dopo che si è concretizzato in pratica la possibilità di non vedere più in giallorosso Smalling, la Roma ha virato in maniera concreta sull'alternativa: Marash Kumbulla. Il centrale albanese del Veron ...