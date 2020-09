Roland Garros 2020, wild card per Andy Murray (Di martedì 15 settembre 2020) Andy Murray ha ricevuto una wild card per l’accesso al tabellone principale del Roland Garros, il terzo e ultimo Slam del 2020 del tennis. Lo scozzese trentatreenne potrà dunque fare capolino sulla terra rossa di Parigi ed è uno degli otto giocatori a cui è stato assegnato un pass per il torneo che avrà inizio il 27 settembre. Murray è arrivato in finale nel 2016, poi dal 2017 non ha più partecipato per via di un susseguirsi incredibile di infortuni che lo hanno fatto precipitare nel ranking Atp. Leggi su sportface (Di martedì 15 settembre 2020)ha ricevuto unaper l’accesso al tabellone principale del, il terzo e ultimo Slam deldel tennis. Lo scozzese trentatreenne potrà dunque fare capolino sulla terra rossa di Parigi ed è uno degli otto giocatori a cui è stato assegnato un pass per il torneo che avrà inizio il 27 settembre.è arrivato in finale nel 2016, poi dal 2017 non ha più partecipato per via di un susseguirsi incredibile di infortuni che lo hanno fatto precipitare nel ranking Atp.

