MotoGP, Morbidelli assente nei test ufficiali di Misano per problemi allo stomaco (Di martedì 15 settembre 2020) Franco Morbidelli non sta prendendo parte ai test ufficiali di Misano a pochi giorni dal secondo appuntamento italiano, che stavolta prende il nome di Gran Premio dell’Emilia Romagna e della Riviera di Rimini. Il pilota della Yamaha Petronas, che ha vinto domenica scorsa su questo circuito, ha dovuto dare forfait a causa di problemi allo stomaco, ma ci sarà senz’altro in vista del weekend ufficiale. Leggi su sportface (Di martedì 15 settembre 2020) Franconon sta prendendo parte aidia pochi giorni dal secondo appuntamento italiano, che stavolta prende il nome di Gran Premio dell’Emilia Romagna e della Riviera di Rimini. Il pilota della Yamaha Petronas, che ha vinto domenica scorsa su questo circuito, ha dovuto dare forfait a causa di, ma ci sarà senz’altro in vista del weekend ufficiale.

LiaCapizzi : Stupenda la prima vittoria di Franco Morbidelli in MotoGP Un sogno partito da lontano: papà Livio (scomparso nel… - Eurosport_IT : PRIMO TRIONFO IN CARRIERA ?????? Morbidelli brucia tutti alla partenza e trova il primo successo in MotoGP, 2°… - SkySportMotoGP : ?? Tanti i 10 dati da @BeltramoPaolo dopo il weekend di Misano #SanMarinoGP ???? #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP - sportface2016 : #MotoGP, #Morbidelli assente nei test ufficiali a #Misano - fmimolise : MotoGP. Le pagelle del GP di San Marino: Dieci e lode a Morbidelli e 10 a Bagnaia. Un bel 8 a Mir e 7 a Rossi, in c… -