Milly Carlucci conferma la data d'inizio | Ballando Con Le Stelle pronto al 19 Settembre (Di martedì 15 settembre 2020) Milly Carlucci conferma la data d'inizio e spiega al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni come sta evolvendo la situazione a Ballando con le Stelle e la preoccupazione dovuta al Covid-19. Da diverse settimane infatti, la conduttrice sta tenendo aggiornati i suoi fan e i fan del programma a causa di due casi positivi all'interno del cast. Nonostante le continue complicazioni però, Milly insieme agli autori del programma sembra aver un modo, anche se precario, di andare avanti e di mandare finalmente in onda la trasmissione. Quali sono state le parole della conduttrice? Milly Carlucci conferma la data d'inizio La conduttrice al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni ha così spiegato: ...

