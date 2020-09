Mercato Roma, Fienga: "Sarà una gestione a lungo termine" (Di martedì 15 settembre 2020) La Roma nel pieno della nuova era Friedkin : dopo l'ufficializzazione del passaggio del proprietà cominciano anche i primi nuovi accordi. Oltre alle novità di Mercato ci sono anche nuove strategie ... Leggi su quotidiano (Di martedì 15 settembre 2020) Lanel pieno della nuova era Friedkin : dopo l'ufficializzazione del passaggio del proprietà cominciano anche i primi nuovi accordi. Oltre alle novità dici sono anche nuove strategie ...

Dopo l’infortunio di Zaniolo, la dirigenza della Roma sta cercando di valutare la strada migliore da intraprendere per riuscire a sostituire al meglio il calciatore. Nei giorni scorsi si sono già rinc ...

ROMA – Durante la puntata odierna di “Quelli della Libertà“, in onda dal lunedì al sabato dalle 18:30 alle 20:00 sulle frequenze di Radiosei, è intervenuto il noto giornalista e tifoso della Lazio Fra ...

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Niccolò Ceccarini, giornalista: “Milik? C’è l’accordo tra la Roma e il Napoli, credo che almeno 25 milioni li guadagnerà. Ko ...

