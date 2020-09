Massimo Giletti sotto scorta: col giubbotto antiproiettile per le vie di Roma (Di martedì 15 settembre 2020) Massimo Giletti sotto scorta, il popolare conduttore deve fare i conti con una nuova quotidianità dopo le minacce ricevute. Il giornalista, immortalato in immagini esclusive sul settimanale ‘Diva e donna’ in edicola da domani, con addosso il giubbotto antiproiettile, scortato da uomini armati in borghese nel cuore della capitale. Massimo Giletti, alla vigilia del ritorno su La7 con “Non è l’Arena”, appare non proprio sereno. L’espressione del viso sembra tradire una certa preoccupazione, ma anche fastidio. Purtroppo però pare non si possa fare altrimenti. La sua vita è blindata dopo le minacce del boss Filippo Graviano, a proposito dell’uscita dal carcere di ... Leggi su urbanpost (Di martedì 15 settembre 2020), il popolare conduttore deve fare i conti con una nuova quotidianità dopo le minacce ricevute. Il giornalista, immortalato in immagini esclusive sul settimanale ‘Diva e donna’ in edicola da domani, con addosso ilto da uomini armati in borghese nel cuore della capitale., alla vigilia del ritorno su La7 con “Non è l’Arena”, appare non proprio sereno. L’espressione del viso sembra tradire una certa preoccupazione, ma anche fastidio. Purtroppo però pare non si possa fare altrimenti. La sua vita è blindata dopo le minacce del boss Filippo Graviano, a proposito dell’uscita dal carcere di ...

