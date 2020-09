Kate Middleton e William sono tornati a Londra! (Di martedì 15 settembre 2020) Kate Middleton e il principe William sono tornati! I Cambridge, dopo il lungo lockdown trascorso in campagna nel Norfolk, hanno fatto rientro a Londra. Ed eccoli alla prima uscita pubblica in coppia alle prese con la nuova normalità. Mentre il Regno Unito ha inasprito le misure anti-covid, il principe e la moglie hanno fatto visita a un famoso panificio di bagel nell’East End. Rigorosamente con le mascherine sul volto, che hanno tolto solo a distanza di sicurezza. Leggi su vanityfair (Di martedì 15 settembre 2020) Kate Middleton e il principe William sono tornati! I Cambridge, dopo il lungo lockdown trascorso in campagna nel Norfolk, hanno fatto rientro a Londra. Ed eccoli alla prima uscita pubblica in coppia alle prese con la nuova normalità. Mentre il Regno Unito ha inasprito le misure anti-covid, il principe e la moglie hanno fatto visita a un famoso panificio di bagel nell’East End. Rigorosamente con le mascherine sul volto, che hanno tolto solo a distanza di sicurezza.

