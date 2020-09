Intesa sul RUNTS

(Di martedì 15 settembre 2020) Egli conferma che 'entro 180 giorni vi sarà il primo rilascio della infrastruttura tecnica' e aggiunge un fiducioso 'contiamoli pure da oggi, senza aspettare la formale pubblicazione in Gazzetta ...

CatalfoNunzia : Oggi la Conferenza Stato-Regioni ha sancito all’unanimità l’intesa sul decreto attuativo del registro unico naziona… - TiagoFe32526044 : RT @Napoli_Report: Pochi minuti fa #Roma e #Napoli hanno raggiunto una base d’intesa sul trasferimento di #Milik: €3M di prestito, €15M di… - Ixm46 : RT @Napoli_Report: Pochi minuti fa #Roma e #Napoli hanno raggiunto una base d’intesa sul trasferimento di #Milik: €3M di prestito, €15M di… - ema_sct : RT @jason05_: GDM: Questa sera Roma e Napoli hanno raggiunto un'intesa sul trasferimento di Milik: 3 milioni di prestito+15 milioni di obbl… - valentifrances4 : RT @Napoli_Report: Pochi minuti fa #Roma e #Napoli hanno raggiunto una base d’intesa sul trasferimento di #Milik: €3M di prestito, €15M di… -

Ultime Notizie dalla rete : Intesa sul

Il Sindaco di Taranto Rinaldo Melucci ha tenuto oggi una lunga conversazione con il Governatore Michele Emiliano, per fare il punto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nel capoluogo ionico ed af ...European Roads Policing Network- ha programmato nel periodo dal 14 al 20 settembre 2020 l’effettuazione delle campagna europea congiunta denominata “Focus on The Road” (Concentrarsi sulla strada) che ...Il Pluri campione fiorentino sulla Norma M20 FC Zytek ha imposto il suo sigillo alle due salite sui 5,1 Km della gara organizzata dall'Automobile Club Sassari, 4° round di Campionato Italiano Velocità ...