Il canton Vaud corre ai ripari: «Discoteche chiuse e mascherina anche in chiesa» (Di martedì 15 settembre 2020) L'incidenza di casi di Covid, qui, è la più alta in Svizzera: 197,5 casi ogni 100mila abitanti. Leggi su media.tio.ch (Di martedì 15 settembre 2020) L'incidenza di casi di Covid, qui, è la più alta in Svizzera: 197,5 casi ogni 100mila abitanti.

Il bernese si gode il giorno di riposo e guarda al resto del Tour. 'Qualcosa mi manca ancora: ma se per alcune cose serve talento, sulle altre si può lavorare' Un successo in solitaria alla dodicesima ...

Omicidio a Morges: “Non si esclude movente terroristico”

Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha assunto la direzione delle indagini sull’omicidio di sabato scorso a Morges (VD). Lo ha comunicato lo stesso Ministero. Sabato scorso infatti, il 12 ...

Omicidio 29enne a Morges, forse movente terroristico

Potrebbe avere un motivazione legata al terrorismo l'omicidio di un portoghese di 29 anni avvenuto sabato sera a Morges (VD): lo ha indicato il Ministero pubblico della Confederazione (MPC), che per q ...

Il bernese si gode il giorno di riposo e guarda al resto del Tour. 'Qualcosa mi manca ancora: ma se per alcune cose serve talento, sulle altre si può lavorare' Un successo in solitaria alla dodicesima ...