GF Vip, Tommaso Zorzi isolato: attesa tampone? Sfogo con autore in onda per sbaglio – VIDEO

Come sta Tommaso Zorzi? L'ingresso nella Casa del GF Vip per il popolare influencer non è stato tra i più fortunati. Poco dopo la sua entrata nell'abitazione, Zorzi ha lamentato un certo malessere, con brividi e freddo, al punto da chiedere degli antibiotici e un noto antipiretico agli autori. Adesso però, Tommaso sarebbe stato messo...

