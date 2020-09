Forbes | i 10 calciatori più pagati del 2020 | Messi batte Cristiano Ronaldo e Neymar

Leggi su itasportpress

(Di martedì 15 settembre 2020) tps title, I PIU'/tps titleLa classifica dei giocatori piùdiè un appuntamento tanto atteso dagli appassionati. Come ogni anno, la rivista statunitense prende in considerazione stipendio lordo e sponsorizzazioni per stabilire chi sono iche guadagneranno di più. In questo, tra qualche conferma, non mancano anche le sorprese., i 10piùdelITA Sport Press.