Eros Ramazzotti operato | ‘Grave problema alla spalla’ (Di martedì 15 settembre 2020) Durante un suo intervento su Rai Radio 2, Eros Ramazzotti operato alla spalla svela come sta ed il perché di questo intervento chirurgico necessario. Nel corso di una intervista concessa alla trasmissione ‘I Lunatici’ su Rai Radio 2, Eros Ramazzotti fa sapere di essere stato operato ad una spalla. “La mia estate ha visto convalescenza … L'articolo Eros Ramazzotti operato ‘Grave problema alla spalla’ è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 15 settembre 2020) Durante un suo intervento su Rai Radio 2,spsvela come sta ed il perché di questo intervento chirurgico necessario. Nel corso di una intervista concessatrasmissione ‘I Lunatici’ su Rai Radio 2,fa sapere di essere statoad una sp. “La mia estate ha visto convalescenza … L'articolo‘Gravesp’ è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

wantacupofTae : - a battere le mani tutti felici e a ridere. Io dal nulla tiro fuori la mia ARMY bomb e iniziamo a cantare... “UN’A… - sportli26181512 : Eros Ramazzotti: 'Pirlo? Ci aspettavamo un nome forte per la Juve': 'Poi però ci ho pensato, se lui è convinto vuol… - DESIFOTOLISBOA : Now playing eros ramazzotti - Un Angelo Non È by Eros Ramazzotti! - radioyoume : Radio You & Me ON AIR : Eros Ramazzotti - L´aurora -- Scrivici su WhatsApp 3248862989 - RADIOEFFEITALIA : Eros Ramazzotti - Un Attimo di Pace -