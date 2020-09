Enrico Papi a Blogo: "Una cosa che unisce Name That Tune e Sarabanda è la mia follia! Stiamo pensando ad una versione con gente comune" (Video) (Di martedì 15 settembre 2020) Enrico Papi, questa sera, condurrà Name That Tune - Indovina la Canzone, il nuovo show in prime time di TV8, a partire dalle ore 21:25.A margine della conferenza stampa di presentazione del programma e a poche ore dalla messa in onda della prima puntata, noi di TvBlog abbiamo fatto ulteriori domande al conduttore riguardanti soprattutto la differenza tra Name That Tune e Sarabanda e sempre tra Name That Tune e altri game show musicali. pubblicato su TVBlog.it 15 settembre 2020 17:47. Leggi su blogo (Di martedì 15 settembre 2020), questa sera, condurrà- Indovina la Canzone, il nuovo show in prime time di TV8, a partire dalle ore 21:25.A margine della conferenza stampa di presentazione del programma e a poche ore dalla messa in onda della prima puntata, noi di TvBlog abbiamo fatto ulteriori domande al conduttore riguardanti soprattutto la differenza trae sempre trae altri game show musicali. pubblicato su TVBlog.it 15 settembre 2020 17:47.

