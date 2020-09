Dzeko aspetta, Milik temporeggia e Suarez tarda: gli aggiornamenti sul valzer degli attaccanti (Di martedì 15 settembre 2020) Juventus, Roma e Napoli sono alle prese con il valzer degli attaccanti: Dzeko, Milik e Suarez Continua il valzer degli attaccanti che vede coinvolti la Juventus, la Roma e il Napoli e vede in campo Edin Dzeko, Arek Milik e Luis Suarez. Suarez – Per quanto riguarda il Pistolero, i bianconeri sono stati aggiornati sui tempi lunghi per ricevere la cittadinanza. La pista quindi si raffredda, con la Juventus che rimette in cima alla lista Dzeko. Dzeko – Il bosniaco è la prima scelta di Pirlo e avrebbe già un accordo di due anni con un contratto a 7,5 ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 15 settembre 2020) Juventus, Roma e Napoli sono alle prese con ilContinua ilche vede coinvolti la Juventus, la Roma e il Napoli e vede in campo Edin, Areke Luis– Per quanto riguarda il Pistolero, i bianconeri sono stati aggiornati sui tempi lunghi per ricevere la cittadinanza. La pista quindi si raffredda, con la Juventus che rimette in cima alla lista– Il bosniaco è la prima scelta di Pirlo e avrebbe già un accordo di due anni con un contratto a 7,5 ...

Si aspetta solo il sì di Arek Milik alla proposta da 5 milioni per cinque anni presentata dalla Roma per avviare il domino dei centravanti. Il polacco, fuori dai piani di Gattuso e già riottoso ad acc ...

Carlo Zampa è intervenuto come di consueto nella diretta di Roma Station, analizzando la situazione della Roma in risposta alle domande di Andrea Felici, conduttore del programma radio e direttore di ...

Continua il valzer degli attaccanti che vede coinvolti la Juventus, la Roma e il Napoli e vede in campo Edin Dzeko, Arek Milik e Luis Suarez. SUAREZ – Per quanto riguarda il Pistolero, i bianconeri so ...

