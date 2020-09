Como, prete ucciso a coltellate da un immigrato: l’assassino si costituisce (Di martedì 15 settembre 2020) Questa mattina a Como un prete è stato ucciso a coltellate. Don Roberto Malgesini, 51 anni, è stato accoltellato questa mattina alle 7 in piazza San Rocco, in centro a Como. L’assalitore ha colpito il prete sulla schiena con un fendente da cucina, ma preso dai sensi di rimorso si è subito costituito alla polizia. Sarebbe un cittadino straniero con problemi psichici, del quale non sono state fornite le generalità. Don Malgesini era conosciuto in città per il suo impegno a favore degli migranti. leggi anche l’articolo —> Giuseppe Conte, cala drasticamente la fiducia degli italiani nei suoi confronti prete ucciso a Como L’omicidio è avvenuto a pochi passi dalla ... Leggi su urbanpost (Di martedì 15 settembre 2020) Questa mattina aunè stato. Don Roberto Malgesini, 51 anni, è stato accoltellato questa mattina alle 7 in piazza San Rocco, in centro a. L’assalitore ha colpito ilsulla schiena con un fendente da cucina, ma preso dai sensi di rimorso si è subito costituito alla polizia. Sarebbe un cittadino straniero con problemi psichici, del quale non sono state fornite le generalità. Don Malgesini era conosciuto in città per il suo impegno a favore degli migranti. leggi anche l’articolo —> Giuseppe Conte, cala drasticamente la fiducia degli italiani nei suoi confrontiL’omicidio è avvenuto a pochi passi dalla ...

LegaSalvini : ORRORE A COMO. IL “PRETE DEGLI ULTIMI” BARBARAMENTE UCCISO L’autore del delitto si è costituito ai carabinieri: sa… - borghi_claudio : Como, il prete dei migranti accoltellato a morte in strada - repubblica : Como, il prete dei migranti accoltellato a morte in strada [aggiornamento delle 09:04] - jobwithinternet : RT @Vincentand2: @matteosalvinimi Adesso che scuse e giustificazioni aveano quelli del PD ?! Diranno anche questa volta che la colpa è di S… - CameranMax : RT @borghi_claudio: Como, il prete dei migranti accoltellato a morte in strada -