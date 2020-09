Britney Spears: “Non tornerò a cantare” e la battaglia col padre continua (Di martedì 15 settembre 2020) Non c’è pace per Britney Spears. Lo avevamo già detto (e scritto) tempo fa, lo ribadiamo adesso che le ultime notizia riportano la ripresa della battaglia a distanza col padre Jamie, suo unico tutore legale, che né lei, né i suoi fan né tantomeno la madre Lynne vorrebbero più come tale. La cantante, complice il fatto che ha dichiarato di non avere intenzione di tornare a esibirsi sul palco a breve, e per chissà quanto tempo, e che dovrà quindi fare difficili scelte di bilancio in futuro (in una parola sola: tirare la cinghia, considerate le mancate entrate delle esibizioni pubbliche) chiede che il padre non nomini nuovamente come co-tutore Andrew Wallet, che ha ricoperto quel ruolo dal 2008 al 2019. Secondo Britney ... Leggi su dilei (Di martedì 15 settembre 2020) Non c’è pace per. Lo avevamo già detto (e scritto) tempo fa, lo ribadiamo adesso che le ultime notizia riportano la ripresa dellaa distanza colJamie, suo unico tutore legale, che né lei, né i suoi fan né tantomeno la madre Lynne vorrebbero più come tale. La cantante, complice il fatto che ha dichiarato di non avere intenzione di tornare a esibirsi sul palco a breve, e per chissà quanto tempo, e che dovrà quindi fare difficili scelte di bilancio in futuro (in una parola sola: tirare la cinghia, considerate le mancate entrate delle esibizioni pubbliche) chiede che ilnon nomini nuovamente come co-tutore Andrew Wallet, che ha ricoperto quel ruolo dal 2008 al 2019. Secondo...

Britney Spears ha chiesto a un giudice di rendere noti una serie di documenti, compresi quelli riguardanti la sua cartella clinica. Scelta tuttavia contestata dal padre della cantante, Jamie Spears, c ...

Britney Spears ha deciso di celebrare il compleanno dei suoi figli postando un messaggio d’auguri dolcissimo su Instagram. La cantante, mamma di due ragazzi ormai adolescenti, ha dunque condiviso sul ...

Paris Hilton ha deciso di intervenire pubblicamente per dire la su #FreeBritney, il movimento che chiede a gran voce l’indipendenza di Britney Spears dalla tutela legale paterna. L’ereditiera, le cui ...

