Bill Gates | “In autunno numero dei morti sarà ai livelli della primavera La pandemia finirà nel 2022”

(Di martedì 15 settembre 2020) Per vedere la finedi covid-19 dovremo aspettare il 2022. La previsione la fain una intervista esclusiva rilasciata a La Stampa in occasione del “Goalkeepers report“, un rapporto preparato dalla sua Fondazione e presentato all’Assemblea Generale dell’Onu sul monitoraggio di 17 obiettivi sostenibili: “Tristemente quest’anno parliamo degli arretramenti provocati dalla. L’impatto sulla salute è un passo indietro di 25 anni e la povertà estrema è cresciuta del 7%”. È pessimista,, tanto da affermare che “in, se non faremo interventi, ildei, anche negli Usa, tornerà ai ...

A dirlo, in un’intervista a La Stampa è Bill Gates che boccia la risposta americana alla pandemia, disastrosa, e avverte che l’autunno minaccia di riportarci ai drammi della primavera, se non ci ...A dirlo è Bill Gates, fondatore di Microsoft e della Gates Foundation, in un’intervista al quotidiano La Stampa. Il miliardario americano si è detto «pessimista su come sarà l’autunno nell’emisfero ...“Pessimista su come sarà l’autunno nell’emisfero settentrionale”. E’ l’umore di Bill Gates, il fondatore di Microsoft, genio della tecnologia informatica, sugli sviluppi della pandemia da Covid-19 nel ...