Al Wired Next Fest il 17 settembre arriva la Next Generation

Il Wired Next Fest, il più grande evento a partecipazione gratuita in Italia dedicato all'innovazione, realizzato in collaborazione con Audi, ha cambiato pelle trasformandosi in un Festival della durata di 4 mesi, dal 4 giugno al 10 ottobre. Next Generation è il tema scelto per la quinta giornata del Wired Next Fest, che riprende dopo l'estate sempre in live streaming il prossimo 17 settembre: un nuovo appuntamento per valorizzare e raccontare i nuovi talenti, in un momento complicato per le generazioni più giovani, la fascia della popolazione meno colpita sotto il profilo sanitario dalla pandemia, ma che ne pagherà il prezzo ...

Wired Next Generation

Il nuovo appuntamento di Wired dedicato alle nuove generazioni: perché è arrivato il momento di raccontarle come meritano. Il primo appuntamento è il Wired Next Fest del 17 settembre.

Wired Next Fest: il programma del 17 settembre

