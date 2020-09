Willy, i fratelli Bianchi vogliono restare in isolamento: hanno paura degli altri detenuti (Di lunedì 14 settembre 2020) Chiedono di restare in isolamento i fratelli Bianchi, hanno paura delle ritorsioni degli altri detenuti. Il Garante dei detenuti del Lazio: “Valutare adeguato isolamento cautelativo” Sabato sono stati celebrati i funerali di Willy, il 21enne pestato a sangue dal branco a Colleferro, alla presenza di circa 1300 persone tra cui il Premier Giuseppe Conte e … L'articolo Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di lunedì 14 settembre 2020) Chiedono diindelle ritorsioni. Il Garante deidel Lazio: “Valutare adeguatocautelativo” Sabato sono stati celebrati i funerali di, il 21enne pestato a sangue dal branco a Colleferro, alla presenza di circa 1300 persone tra cui il Premier Giuseppe Conte e … L'articolo Curiosauro.

