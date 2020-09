Test salivari e di gruppo per gli studenti: così verrà contenuto il contagio a scuola? (Di lunedì 14 settembre 2020) A cosa serviranno i Test salivari rapidi di gruppo a scuola? Verrà analizzata la saliva depositata dagli studenti in unico contenitore. In 20 minuti si avrà il primo esito: se il risultato dei Test sarà negativo non ci saranno altri controlli, altrimenti si scaverà più a fondo con i tamponi individuali in questo modo si potranno Testare grandi gruppi di studenti in poco tempo. Il Ministero della Salute, spiega il Messaggero, ha già inviato una richiesta al Comitato tecnico scientifico Si possono usare i Test salivari rapidi a scuola, quelli che in poco tempo danno un responso e consentono di analizzare la presenza del coronavirus a gruppi, dunque con una ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 14 settembre 2020) A cosa serviranno irapidi di? Verrà analizzata la saliva depositata dagliin unico contenitore. In 20 minuti si avrà il primo esito: se il risultato deisarà negativo non ci saranno altri controlli, altrimenti si scaverà più a fondo con i tamponi individuali in questo modo si potrannoare grandi gruppi diin poco tempo. Il Ministero della Salute, spiega il Messaggero, ha già inviato una richiesta al Comitato tecnico scientifico Si possono usare irapidi a, quelli che in poco tempo danno un responso e consentono di analizzare la presenza del coronavirus a gruppi, dunque con una ...

sole24ore : Coronavirus, ultime notizie: in Italia altri 1.458 casi e sette vittime - napolista : Il Mattino, in arrivo i #test salivari di classe Una soluzione poco invasiva che in 20 minuti confermerebbe la pre… - irpiniatimes1 : Test salivari: il piano per monitorare i contagi tra gli studenti - AS3691 : Coronavirus, ultime notizie: in Italia altri 1.458 casi e sette vittime. Tamponi in calo: 72mila, 20mila in meno di… - Miki_2313 : RT @sole24ore: Coronavirus, ultime notizie: in Italia altri 1.458 casi e sette vittime -