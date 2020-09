Stellantis - FCA e PSA modificano gli accordi per rafforzare la struttura del capitale (Di lunedì 14 settembre 2020) I gruppi FCA e PSA si sono accordati per modificare alcuni dei termini previsti dal Combination Agreement vincolante per la fusione in Stellantis. I due costruttori hanno concordato le modifiche agli accordi per contrastare gli effetti che l'emergenza sanitari ha avuto, e continuerà ad avere, sull'intera industria automobilistica: l'obiettivo è comunque quello di preservare il valore economico e gli equilibri previsti inizialmente dalle due aziende. Tutte le modifiche sono state già approvate dai Consigli di Amministrazione di entrambi i gruppi e dagli azionisti di riferimento: anche Exor, Bpifrance, il Gruppo della Famiglia Peugeot e Dongfeng hanno rinnovato il loro impegno nel sostenere la fusione. Oltre 5 miliardi di euro l'anno. Una volta che la fusione tra i due gruppi sarà a regime, le stime parlano di sinergie ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 14 settembre 2020) I gruppi FCA e PSA si sono accordati per modificare alcuni dei termini previsti dal Combination Agreement vincolante per la fusione in. I due costruttori hanno concordato le modifiche agliper contrastare gli effetti che l'emergenza sanitari ha avuto, e continuerà ad avere, sull'intera industria automobilistica: l'obiettivo è comunque quello di preservare il valore economico e gli equilibri previsti inizialmente dalle due aziende. Tutte le modifiche sono state già approvate dai Consigli di Amministrazione di entrambi i gruppi e dagli azionisti di riferimento: anche Exor, Bpifrance, il Gruppo della Famiglia Peugeot e Dongfeng hanno rinnovato il loro impegno nel sostenere la fusione. Oltre 5 miliardi di euro l'anno. Una volta che la fusione tra i due gruppi sarà a regime, le stime parlano di sinergie ...

