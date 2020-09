Silvia Toffanin scoppia in lacrime a Verissimo, lei: “non ce la faccio” (Di lunedì 14 settembre 2020) Silvia Toffanin è tornata con la sua trasmissione Verissimo Silvia Toffanin è tornata con il suo programma di punta Verissimo. In onda ogni sabato pomeriggio la compagna di Pier Silvio Berlusconi riesce a tenere incollata al teleschermo milioni di telespettatori. La giovane mamma è amatissima dal grande pubblico sopratutto per il modo in cui si approccia ai suoi ospiti. Raccontando le loro storie, Silvia riesce con simpatia e professionalità a non essere mai invadente. Durante la prima puntata di Verissimo, la conduttrice si è lasciata andare a qualche lacrima. Un gesto che non è passato inosservato ma vediamo perchè. La conduttrice scoppia in lacrime Anche ... Leggi su controcopertina (Di lunedì 14 settembre 2020)è tornata con la sua trasmissioneè tornata con il suo programma di punta. In onda ogni sabato pomeriggio la compagna di Pier Silvio Berlusconi riesce a tenere incollata al teleschermo milioni di telespettatori. La giovane mamma è amatissima dal grande pubblico sopratutto per il modo in cui si approccia ai suoi ospiti. Raccontando le loro storie,riesce con simpatia e professionalità a non essere mai invadente. Durante la prima puntata di, la conduttrice si è lasciata andare a qualche lacrima. Un gesto che non è passato inosservato ma vediamo perchè. La conduttriceinAnche ...

pennatheboss : RT @GiusCandela: E la sua televisione proprio ieri ha trasmesso la testimonianza dolorosa e toccante di Piero Chiambretti in una bella inte… - infoitcultura : Verissimo, Giorgia Palmas radiosa col pancione. E Silvia Toffanin si commuove con lei - faber_saver : RT @GiusCandela: E la sua televisione proprio ieri ha trasmesso la testimonianza dolorosa e toccante di Piero Chiambretti in una bella inte… - AndreCardi : RT @GiusCandela: E la sua televisione proprio ieri ha trasmesso la testimonianza dolorosa e toccante di Piero Chiambretti in una bella inte… - carpi_ale : RT @GiusCandela: E la sua televisione proprio ieri ha trasmesso la testimonianza dolorosa e toccante di Piero Chiambretti in una bella inte… -