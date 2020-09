Sharp | ecco il display di prossima generazione con risoluzione 8K e retroilluminazione avanzata

(Di lunedì 14 settembre 2020)ha presentato ildi8M-B120C, un pannello di tipo LCD UV2A II da 120 pollici, presumibilmente IPS/IGZO, caratterizzato da8K (7680 x 4320 pixel),con 2048 zone di regolazione della luminosità (tipica di 600nit, anche se la luminosità di picco in modalità HDR è considerevolmente più alta) ed un ingresso HDMI 2.1. Date le sue dimensioni decisamente generose (misura 2717 x 805 x 1979 mm con un peso di ben 206 Kg, supporto incluso), loè progettato principalmente per applicazioni commerciali, ma gli utenti dotati di abitazioni grandi e ampie disponibilità economiche potrebbero sicuramente utilizzarlo per giochi e intrattenimento ...

Ultime Notizie dalla rete : Sharp ecco

Il Fatto Quotidiano

Netflix ha rilasciato il trailer di The Trial of the Chicago 7, il nuovo film diretto e scritto da Aaron Sorkin (The Social Network, Molly’s Game) e che punta agli Oscar 2021. Debutterà il 16 Ottobre ...ASUS ROG Zephyrus Duo 15: il notebook gaming con due schermi ASUS estende alla gamma ROG Zephyrus, quindi ai videogiocatori, la ricetta introdotta con il modello ZenBook Pro Duo: troviamo uno schermo ...