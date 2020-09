“Santanché | gliel' avevo detto che…” Vauro la brucia viva | una vignetta raccapricciante dalla Merlino | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 14 settembre 2020) “Su questo mi dissocio ufficialmente”. Myrtaprende le distanze daper unasu Daniela Santanché che probabilmente si spinge oltre la satira. Durante la puntata speciale de L'aria che tira, mandata in onda su La7 in vista del ritorno tra i banchi di scuola (anche se non in tutte le regioni), il vignettista ha dato ampio sfogo alla sua fantasia riscrivendo la storia di pinocchio in chiave politica ai tempi del Covid. C'è il premier Conte nel ruolo di “Giuseppetto”, il professor Galli “parlante”, la “fatina” Azzolina, ovviamente il “gallo e la volpe” Salvini e Meloni. Ma soprattutto c'è la Santanché nel ruolo eccezionale di mangiafuoco: la senatrice di Fdi va a fuoco nella, per questo la ...