Riprendono i corsi del Teatro Civico 14 | tutte le info

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 14 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSu la maschera fatti contagiare solo dal. Con questo spirito riparte, dopo la pausa determinata dalla pandemia, l’attività del14 (via Francesco Petrarca – Parco dei Pini c/o Spazio X). Da lunedì 5 ottobredinel pieno rispetto delle misure di sicurezza sanitarie per contrastare l’emergenza Covid19. Questi i. Oplàper i bambini dagli 8 ai 10 anni; L’Attore Capovolto 11/18 anni – corso Base Avanzato. Quindi, La Grammatica della Scena +18 anni – corso Base Intermedio Avanzato. Infine, La Palestra dell’Attore progetto speciale – corso avanzato per ex allievi Prima dell’avvio, sabato 3 ottobre ...