Referendum, ex ministro Castelli: "Voto No tutta la vita" (Di lunedì 14 settembre 2020) Roma, 14 set. (Adnkronos) - Referendum? Voto no, tutta la vita". Anche Roberto Castelli, ex ministro della Giustizia leghista, spiega che voterà per bocciare in taglio dei parlamentari su cui gli italiani sono chiamati a pronunciarsi il prossimo 20 e 21 settembre. Per lo storico dirigente della Lega Nord "è chiaro che i parlamentari sono troppi, ma serve un disegno organico di riforme, mentre siamo di fronte a una inaccettabile sparata dei 5Stelle che dicono che i parlamentari 'sono tutti fannulloni'". Poi parla dei 'dissidenti' del no nel partito di Salvini: "Lui - dice riferendosi al leader deve essere coerente, per questo voterà sì - ma io credo che l'80% dei nostri elettori voterà no". I deputati e i senatori? Lì penso al 100% di sì", ... Leggi su iltempo (Di lunedì 14 settembre 2020) Roma, 14 set. (Adnkronos) -no,la". Anche Roberto, exdella Giustizia leghista, spiega che voterà per bocciare in taglio dei parlamentari su cui gli italiani sono chiamati a pronunciarsi il prossimo 20 e 21 settembre. Per lo storico dirigente della Lega Nord "è chiaro che i parlamentari sono troppi, ma serve un disegno organico di riforme, mentre siamo di fronte a una inaccettabile sparata dei 5Stelle che dicono che i parlamentari 'sono tutti fannulloni'". Poi parla dei 'dissidenti' del no nel partito di Salvini: "Lui - dice riferendosi al leader deve essere coerente, per questo voterà sì - ma io credo che l'80% dei nostri elettori voterà no". I deputati e i senatori? Lì penso al 100% di sì", ...

simonebaldelli : Se al #Referendum sul #tagliodeiparlamentari vincesse il No @luigidimaio pensa di rimanere a fare il ministro degli… - fattoquotidiano : “Al referendum voterò Sì'”. Lo ha detto alla #FestaFatto il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri [GUARDA IL VID… - FilippoCarmigna : Referendum, ex ministro Castelli: 'Voto No tutta la vita' - francescosaita : Referendum, ex ministro Castelli: 'Voto No tutta la vita' - prestia_fabio : RT @Adnkronos: #Referendum, ex ministro Castelli: 'Voto No tutta la vita' -

Ultime Notizie dalla rete : Referendum ministro Grillo piomba nella campagna per il sì al referendum: «Potere al popolo e via i dinosauri». Ma Zingaretti: «Basta antipolitica» Il Sole 24 ORE Zingaretti a Conte: “Basta con i ritardi del governo”. Agli alleati: “Stop agli attacchi in tv”

A Modena è la giornata dell’orgoglio del Pd e del suo segretario Nicola Zingaretti. Nel grande prato dell’arena spettacoli, davanti ad alcune centinaia di militanti rigorosamente distanziati, il segre ...

Rimpasto di governo: chi sono i ministri a rischio dopo il voto per le regionali

Ormai tra i partiti della maggioranza starebbe prendendo sempre più piede l’ipotesi di un rimpasto di governo dopo l’election day del 20 e 21 settembre: sono diversi i ministri a rischio soprattutto t ...

A Modena è la giornata dell’orgoglio del Pd e del suo segretario Nicola Zingaretti. Nel grande prato dell’arena spettacoli, davanti ad alcune centinaia di militanti rigorosamente distanziati, il segre ...Ormai tra i partiti della maggioranza starebbe prendendo sempre più piede l’ipotesi di un rimpasto di governo dopo l’election day del 20 e 21 settembre: sono diversi i ministri a rischio soprattutto t ...