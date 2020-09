Pauline Potter Vite al limite | la donna pIù pesante al mondo è morta?

Leggi su chenews

(Di lunedì 14 settembre 2020) Tra le protagoniste dialc’è, entrata nel Guinness World Record per il suo peso. I fan temono per la sua salute, èFonte Foto: Instagram @Questa sera su Real Time andrà in onda una nuova puntata diale poi, il programma che si interroga sulla vita dei protagonisti dello show un anno dopo le cure presso la clinica del Dottor Nowzaradan. Nell’episodio in onda questa sera su Canale 31 del DT, l nono della quinta stagione, vedremo come se la cavano Chuck, Alicia e, sulla quale il pubblico nutre grandi preoccupazioni: è ...