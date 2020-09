Patanè: più efficienza ed equità grazie a delibera Tpl (Di lunedì 14 settembre 2020) Roma – “Oggi la Commissione da me presieduta ha approvato all’unanimita’ lo schema di delibera della Giunta relativo ai servizi minimi garantiti di trasporto pubblico locale, grazie al quale possiamo assicurare a tutti i comuni maggiore efficienza ed equita’”. Cosi’ in una nota Eugenio Patane’, Presidente della VI Commissione Lavori Pubblici, Infrastrutture Mobilita’ e Trasporti alla Pisana. “Con l’approvazione di questo schema di delibera- aggiunge Patane’- la Regione Lazio realizza un obiettivo storico, che solo qualche tempo fa poteva sembrare utopistico: fare in modo che nei servizi di TPL non ci siano piu’ comuni di serie A e di serie B, ossia territori non serviti o poco serviti e altri con un eccesso di chilometraggio.” “Mi ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 14 settembre 2020) Roma – “Oggi la Commissione da me presieduta ha approvato all’unanimita’ lo schema didella Giunta relativo ai servizi minimi garantiti di trasporto pubblico locale,al quale possiamo assicurare a tutti i comuni maggioreed equita’”. Cosi’ in una nota Eugenio Patane’, Presidente della VI Commissione Lavori Pubblici, Infrastrutture Mobilita’ e Trasporti alla Pisana. “Con l’approvazione di questo schema di- aggiunge Patane’- la Regione Lazio realizza un obiettivo storico, che solo qualche tempo fa poteva sembrare utopistico: fare in modo che nei servizi di TPL non ci siano piu’ comuni di serie A e di serie B, ossia territori non serviti o poco serviti e altri con un eccesso di chilometraggio.” “Mi ...

corvisone : Secondo me a #Napoli le teorie segrete #QAnon non possono mai attecchire. Cioè si legge 'cu a nonn' e pare di più '… - laDiscussioneQ : I dati delle vacanze. Confcommercio: turismo sempre più in crisi. Patané: subito i fondi del Recovery Fund… -

Ultime Notizie dalla rete : Patanè più