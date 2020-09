Migranti | le lacrime da coccodrillo dell’Ue

(Di lunedì 14 settembre 2020) Sono scene raccapriccianti quelle che stanno provenendo dall’isola di Lesbo, dove il campo profughi di Moria è stato interessato negli scorsi giorni da un incendio cui immagini hanno fatto il giro del mondo. E non solo: anche le riprese deiintenti a protestare per le strade dell’isola – arrivando a vari scontri con le …, ledadell’Ue InsideOver.

Ultime Notizie dalla rete : Migranti lacrime

La Voce del Patriota

Il panico che si diffonde veloce come le fiamme, bambini in lacrime, genitori spaventati, un fuggi fuggi generale. Così il campo di Moria, conosciuto dai locali come “la giungla” per le impossibili co ...Ora che le fiamme hanno divorato quel campo-lager, il mondo riscopre i “dannati di Moria” e versa le solite lacrime di coccodrillo e lancia i soliti appelli ad un atteggiamento umanitario che a Moria ...