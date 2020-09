Meteo della settimana | le previsioni dal 14 al 20 settembre

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 14 settembre 2020) Dopo un weekend che ha segnato il ritorno del clima estivo su molte regioni d’Italia, secondo gli esperti del CentroItaliano.it si assisterà a unatra caldo anomalo e moderata instabilità. Splende il sole, ma non per tutti in questo nuovo periodo diall’insegna delle alte temperature.L’anticiclone non allenta la presa su gran parte dell’Italia, come mostrano ledal 14 al 20diffuse dagli esperti dopo un weekend tra sole e temporali. Le temperature in aumento e il ritorno dell’estate abbracciano settori più ampi del Paese già dalla giornata di oggi, lunedì 14, ...