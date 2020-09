Maltempo | forti piogge nel Catanese | oltre 50 interventi dei Vigili del Fuoco

Leggi su meteoweb.eu

(Di lunedì 14 settembre 2020) Sonocinquanta gligià espletati daideldel Comando provinciale di Catania per i danni causati dall’ondata didi oggi. Una decina quelli in corso e circa 50 quelli in attesa di essere confermati ed eventualmente espletati. Si tratta per lo piu’ di allagamenti di locali e di messa in sicurezza di beni, di salvataggi di persone rimaste bloccate nelle proprie auto in panne, di alberi e intonaci pericolanti. Colpita l’intera area metropolitana di Catania ed in particolare il Villaggio Santa Maria Goretti e la zona industriale, dove alcune aree sono diventate impraticabili perché completamente sommerse dall’acqua. Interessati anche i paesi pedemontani come Gravina di Catania, San Pietro Clarenza, Mascalucia, San Giovanni la ...