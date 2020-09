Incredibile Thiem, rimonta due set vince gli Us Open, Zverev ko 7-6 a quinto set (Di lunedì 14 settembre 2020) AGI - Al quarto tentativo l'austriaco Dominic Thiem, n.3 al mondo, vince il suo primo titolo del Grande Slam superando 7-6 al quinto set (8-6 il parziale) il tedesco Alexander Zverev (n.7) a New York aggiudicandosi gli US Open. Sotto di due set a zero, l'austriaco ha compiuto un'incredibile rimonta vincendo il suo primo titolo del Grande Slam a Flushing Meadows col punteggio finale di 2-6 4-6 6-4 6-3 7-6 (8-6). Leggi su agi (Di lunedì 14 settembre 2020) AGI - Al quarto tentativo l'austriaco Dominic Thiem, n.3 al mondo,il suo primo titolo del Grande Slam superando 7-6 alset (8-6 il parziale) il tedesco Alexander(n.7) a New York aggiudicandosi gli US. Sotto di due set a zero, l'austriaco ha compiuto un'incredibilendo il suo primo titolo del Grande Slam a Flushing Meadows col punteggio finale di 2-6 4-6 6-4 6-3 7-6 (8-6).

