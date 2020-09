**Governo: Zingaretti, 'no alla palude'** (Di lunedì 14 settembre 2020) Roma, 14 set. (Adnkronos) - "Confermo assolutamente" la volontà di rimanere al governo per fare delle cose. "In bicicletta sei in piedi se pedali, se ti fermi cadi oppure meti i piedi a terra ma quello vuol dire la palude". Lo ha affermato il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, ospite di Tg 2 Post. Leggi su iltempo (Di lunedì 14 settembre 2020) Roma, 14 set. (Adnkronos) - "Confermo assolutamente" la volontà di rimanere al governo per fare delle cose. "In bicicletta sei in piedi se pedali, se ti fermi cadi oppure meti i piedi a terra ma quello vuol dire la". Lo ha affermato il segretario del Pd, Nicola, ospite di Tg 2 Post.

