Giscard d’Estaing ricoverato in ospedale | l’ex presidente francese ha problemi respiratori

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 14 settembre 2020) Valéryd’Estaing è statooggi pomeriggio all’Georges Pompidou di Parigi per. Per ora nessuno parla di una possibile positività al coronavirus dell’exdella Repubblica. Alcune informazioni arrivano da Le Parisien: secondo il quotidiano della capitale,è stato portato in rianimazione e gli sarebbe stata diagnosticata un’infezione polmonare. Il figlio, Louisd’Estaing, contattato dai media francesi, ha affermato di non essere al corrente diparticolari del padre, commentando soltanto “è un uomo che ha la sua età“. Sarebbe stato portato in ...