Giappone, frena il settore terziario (Di lunedì 14 settembre 2020) (Teleborsa) – frena il settore servizi Giapponese nel mese di luglio. L’indice sull’attività del settore terziario, elaborato dal Ministero dell’economia e dell’industria, ha registrato una variazione negativa dello 0,5% su base mensile dopo il +7,9% di giugno. Le stime degli analisti erano per una crescita dello 0,6%. Il dato registra su base annua un decremento del 9,4%. Leggi su quifinanza (Di lunedì 14 settembre 2020) (Teleborsa) –ilservizise nel mese di luglio. L’indice sull’attività del, elaborato dal Ministero dell’economia e dell’industria, ha registrato una variazione negativa dello 0,5% su base mensile dopo il +7,9% di giugno. Le stime degli analisti erano per una crescita dello 0,6%. Il dato registra su base annua un decremento del 9,4%.

Giappone: battuta d’arresto per i consumi, migliora surplus corrente

Brusca frenata dei consumi familiari in Giappone. Nel mese di luglio, secondo quanto ha comunicato l’Ufficio statistico nazionale nipponico, su base mensile sono crollati del 6,5% su mese attestandosi ...

