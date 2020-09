Gazzetta: il Napoli non può permettersi di pagare Milik una stagione per non giocare (Di lunedì 14 settembre 2020) Caso Milik. Gattuso lo ha escluso dal progetto tecnico. Per lui, resta l’opzione Roma. La Gazzetta ricorda che De Laurentiis e Fienga si sono parlati a margine dell’assemblea di Lega di mercoledì e il dirigente giallorosso gli ha comunicato che non potrà spendere più di 20 milioni di euro. Investimento legato, però, alla cessione di Edin Dzeko alla Juventus. Nelle ultime ore, la Roma ha manifestato la volontà di trattenere il proprio capitano. E se l’attaccante bosniaco dovesse decidere di restare, allora per Milik la strada si farebbe in salita. E non solo per lui. Perché il Napoli non può permettersi di tenerlo fermo per un’intera stagione. Poi c’è il Tottenham Da Londra, il Tottenham gli ha fatto ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 14 settembre 2020) Caso. Gattuso lo ha escluso dal progetto tecnico. Per lui, resta l’opzione Roma. Laricorda che De Laurentiis e Fienga si sono parlati a margine dell’assemblea di Lega di mercoledì e il dirigente giallorosso gli ha comunicato che non potrà spendere più di 20 milioni di euro. Investimento legato, però, alla cessione di Edin Dzeko alla Juventus. Nelle ultime ore, la Roma ha manifestato la volontà di trattenere il proprio capitano. E se l’attaccante bosniaco dovesse decidere di restare, allora perla strada si farebbe in salita. E non solo per lui. Perché ilnon puòdi tenerlo fermo per un’intera. Poi c’è il Tottenham Da Londra, il Tottenham gli ha fatto ...

