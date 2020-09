Ferrari, Binotto: “Progetto difficile, non è scontato uscirne” (Di lunedì 14 settembre 2020) GP Mugello, Binotto sul momento difficile della Ferrari: “Progetto difficile, non è scontato uscirne”. Leclerc, “Dobbiamo lavorare, resto motivato”. Al termine del GP di Toscana, quello della festa per i mille Gran Premi della Rosa in Formula 1, il team principal della Ferrari ha commentato un’altra gara particolarmente deludente per il Cavallino, che ha faticato anche su una pista amica. Binotto sul momento della Ferrari: “Progetto difficile, non è scontato uscirne” Binotto non si nasconde ed è consapevole del fatto che i problemi della Ferrari siano alla base del progetto. “È un progetto ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 14 settembre 2020) GP Mugello,sul momentodella: “Progetto, non èuscirne”. Leclerc, “Dobbiamo lavorare, resto motivato”. Al termine del GP di Toscana, quello della festa per i mille Gran Premi della Rosa in Formula 1, il team principal dellaha commentato un’altra gara particolarmente deludente per il Cavallino, che ha faticato anche su una pista amica.sul momento della: “Progetto, non èuscirne”non si nasconde ed è consapevole del fatto che i problemi dellasiano alla base del progetto. “È un progetto ...

