Federica Nargi | sorrisoni ed eleganza con il suo Alessandro Matri | “Sono felice se…”

(Di lunedì 14 settembre 2020) "Tu sei? Si! Allora lo sono anche io"., showgirl e moglie dell'ex attaccante, ha pubblicato su Instagram una foto proprio in compagnia di suo marito. Laha riportato uno scambio di battute con il suoche testimonia il grande feeling e l'amore che li lega.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CFHGJGFljLx/"edcon il suo: “Sonose…” Golssip.

"La mia felicità dipende dalla tua", scrive la showgirl su Instagram postando un ritratto d'amore con l'ex calciatore Alessandro Matri, padre delle sue due figlie ...In questi anni sono state le veline che si sono date il cambio sul bancone di Striscia la Notizia. Alcune, come Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis (che non sono più amiche) continuano ad essere ...