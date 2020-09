Enrico Brignano torna in Tv | Tra lo scorrere del tempo e i ricordi indelebili

Leggi su giornal

(Di lunedì 14 settembre 2020) Uno degli artisti più amati dal pubblico italiano è sicuramente l’attore, comico, showman e regista. Il suo scopo da sempre è quello di intrattenere e divertire le persone ai suoi show, che a volte arrivano a durare anche tre ore. Dopo il lockdown a causa del Covid-19,in TV con un programma particolare chiamato Un’ora sola vi vorrei, il quale andrà in onda da domani 15 Settembre sul palinsesto Rai Due. Saranno diverse serate e il tema lo ritroviamo proprio nel titolo, ma sentiamo le sue parole.in Tv È tutto pronto per il suo ritorno in TV dopo mesi di fermo a causa della pandemia, l’appuntamento è domani 15 Settembre e lo seguiremo per cinque prime serate. ...