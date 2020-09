Ecco come, per scelta del governo, sarà più facile spiare nei nostri conti correnti (Di lunedì 14 settembre 2020) Funzionari regionali e comunali dotati di poteri simili, sul fronte fiscale, di quelli di cui solitamente godono il Fisco e la Guardia di Finanza, che hanno la possibilità di accedere al conto corrente dei residenti per andare alla ricerca di chi nasconde soldi allo Stato. Una novità introdotta nell’ultima legge di bilancio e che sta già facendo discutere per gli effetti che potrebbe generare, un elemento introdotto per dare la possibilità anche agli amministratori locali di adoperarsi in modo da garantire un’efficiente riscossione di imposte e tasse. Non senza qualche rischio. A preoccupare è innanzitutto la formula utlilizzata: funzionari regionali e comunali potranno infatti accedere ai conti correnti dei cittadini residenti nel territorio di riferimento “senza troppi vincoli”. Un potere ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 14 settembre 2020) Funzionari regionali e comunali dotati di poteri simili, sul fronte fiscale, di quelli di cui solitamente godono il Fisco e la Guardia di Finanza, che hanno la possibilità di accedere al conto corrente dei residenti per andare alla ricerca di chi nasconde soldi allo Stato. Una novità introdotta nell’ultima legge di bilancio e che sta già facendo discutere per gli effetti che potrebbe generare, un elemento introdotto per dare la possibilità anche agli amministratori locali di adoperarsi in modo da garantire un’efficiente riscossione di imposte e tasse. Non senza qualche rischio. A preoccupare è innanzitutto la formula utlilizzata: funzionari regionali e comunali potranno infatti accedere aidei cittadini residenti nel territorio di riferimento “senza troppi vincoli”. Un potere ...

ilfoglio_it : Esclusivo. Ecco il mega dossier dello spionaggio cinese sull’Italia. Quattromila nomi: politici, imprenditori, crim… - Open_gol : Attivista Pro-Salvini aggredita in Toscana dai centri sociali? Ecco come un meme bufala ha imbrogliato i leghisti… - matteosalvinimi : Un abbraccio che oggi mi ha scaldato il cuore, ecco che cosa mi ha detto sull'immigrazione clandestina questo ragaz… - RosannaMarani : Maltrattamento animale: ecco come Davide Bassi fa rinascere i cavalli dalla denutrizione - xsummerbreeze : Ecco perché stamani mi sono svegliata alle 6.30 come i bei tempi andati -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco come Android 11: ecco come funziona. Si parte con OnePlus, Xiaomi, Oppo e Realme Il Sole 24 ORE Hyundai Soapbox: ecco l’originale veicolo senza motore [VIDEO]

Dopo averla anticipata qualche settimana fa con un teaser, ecco la Hyundai Soapbox ... sviluppata dallo Hyundai Motor Europe Technical Center ed è stata progettata come una classica automobile, con ...

Il processo ai Chicago 7: online il trailer del film Netflix

Il secondo film da regista dello sceneggiatore Aaron Sorkin debutterà su Netflix il 16 ottobre: ecco il trailer de Il processo ai Chicago ... anche dietro la macchina da presa. Il suo debutto come ...

Dopo averla anticipata qualche settimana fa con un teaser, ecco la Hyundai Soapbox ... sviluppata dallo Hyundai Motor Europe Technical Center ed è stata progettata come una classica automobile, con ...Il secondo film da regista dello sceneggiatore Aaron Sorkin debutterà su Netflix il 16 ottobre: ecco il trailer de Il processo ai Chicago ... anche dietro la macchina da presa. Il suo debutto come ...