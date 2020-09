Coronavirus e riapertura delle scuole, Locatelli: “Un aumento di casi ci sarà, ma sarà contenuto e non dovremo spaventarci” (Di lunedì 14 settembre 2020) “Non apriamo per richiudere“: è quanto ha affermato Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e membro del Comitato tecnico-scientifico, in un’intervista al Corriere della Sera. “Le lezioni in presenza devono ricominciare. Tutto il Paese e lo Stato hanno profuso il massimo dello sforzo per garantire la sicurezza sia in termini di dotazioni (banchi separati, mascherine) sia per arrivare a protocolli condivisi per gestire al meglio eventuali casi di contagio. Senza contare l’attenzione massima per i trasporti che dovranno sostenere un numero elevatissimo di passeggeri tra studenti e operatori“. “Un problema così complesso richiede la partecipazione di tutti. Famiglie, studenti, docenti. Non si può pensare che la responsabilità sia demandata solo a chi ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 14 settembre 2020) “Non apriamo per richiudere“: è quanto ha affermato Franco, presidente del Consiglio superiore di sanità e membro del Comitato tecnico-scientifico, in un’intervista al Corriere della Sera. “Le lezioni in presenza devono ricominciare. Tutto il Paese e lo Stato hanno profuso il massimo dello sforzo per garantire la sicurezza sia in termini di dotazioni (banchi separati, mascherine) sia per arrivare a protocolli condivisi per gestire al meglio eventualidi contagio. Senza contare l’attenzione massima per i trasporti che dovranno sostenere un numero elevatissimo di passeggeri tra studenti e operatori“. “Un problema così complesso richiede la partecipazione di tutti. Famiglie, studenti, docenti. Non si può pensare che la responsabilità sia demandata solo a chi ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, Conte: 'Riapertura degli stadi è inopportuna' #giuseppeconte - Giusepp07184707 : RT @GiuseppeConteIT: Ancora una volta l’Italia in prima fila per elaborare strategie utili per combattere il coronavirus. Grazie al ministr… - photograser : Il più bel messaggio per la riapertura delle nostre scuole. L’ha scritto Vasco Rossi #scuola2020 #coronavirus… - fanpage : Riapertura scuola, Azzolina: “Si può iniziare anche senza banchi singoli, consegna entro ottobre” - sir_Francis_G : A parer mio, riguardo la riapertura della scuola, è stato fatto un brutto lavoro. Sono stati spesi milioni in banch… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus riapertura Coronavirus, riapertura stadi e discoteche non prima di un mese Corriere della Sera Positivo bimbo dell’asilo, quarantena per 36

L’episodio a Portogruaro, che anticipa i rischi dell’inizio della scuola. Costretti a casa 17 piccoli, 17 genitori e due maestre Il timore più grande di genitori e insegnanti, in vista dell’avvio dell ...

Contagiati altri 5 bambini Ats potenzia gli esami nei tre punti in provincia

Dei 192 tamponi anti-Covid fatti l’altro giorno a Pavia 65 hanno riguardato minorenni I giovani infettati hanno un’età compresta tra 1 e 13 anni PAVIA Non solo uno, ma sei bambini positivi al Covid i ...

L’episodio a Portogruaro, che anticipa i rischi dell’inizio della scuola. Costretti a casa 17 piccoli, 17 genitori e due maestre Il timore più grande di genitori e insegnanti, in vista dell’avvio dell ...Dei 192 tamponi anti-Covid fatti l’altro giorno a Pavia 65 hanno riguardato minorenni I giovani infettati hanno un’età compresta tra 1 e 13 anni PAVIA Non solo uno, ma sei bambini positivi al Covid i ...