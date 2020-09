Controlli coi velox sulle strade ravennati: dove sono questa settimana? (Di lunedì 14 settembre 2020) L'annuncio non è altro che "un modo per invitare gli automobilisti a moderare l'andatura rispettando i limiti e prevenire così gli incidenti" Leggi su ravennatoday (Di lunedì 14 settembre 2020) L'annuncio non è altro che "un modo per invitare gli automobilisti a moderare l'andatura rispettando i limiti e prevenire così gli incidenti"

GiovanniG1950 : RT @salfasanop: Soprattutto, basterà per il gasolio del SUV il reddito di cittadinanza, dato dai grillini senza controlli e senza obblighi,… - salfasanop : Soprattutto, basterà per il gasolio del SUV il reddito di cittadinanza, dato dai grillini senza controlli e senza o… - w_nichts : @georgecoast Nei posti al chiuso si fa attenzione. Se entri in un locale ci sono le regole e chiaramente i gestori… - LuigiColline : @Camillamariani4 La comunicazione terroristica che subiamo fa leva - principalmente - sulle donne, allarmandole coi… - katrinyanuo : RT @nardelli_a: @SergioCosta_min Come è possibile che sia dimagrito di 40 kg dalla cattura precedente? Controlli per cortesia, o non gli da… -

Ultime Notizie dalla rete : Controlli coi Controlli coi droni e multe in strada: Ferragosto all'insegna della sicurezza latinaoggi.eu Fraccaro, meno burocrazia? Ordini controllino applicazione bonus

(ANSA) - ROMA, 14 SET - "Piuttosto che chiedere una norma in più", occorre "fare in modo che queste ristrutturazioni" all'insegna dell'efficienza energetica, "pagate coi soldi delle nostre tasse, non ...

De Laurentiis positivo al Covid, in assemblea di Lega con sintomi: "Colpa delle ostriche..."

De Laurentiis aveva qualche linea di febbre, ma dopo vari controlli sostenuti tra aeroporti e albergo, la sua temperatura era rientrata nella normalità ed è arrivato all'assemblea di Lega, ieri mattin ...

(ANSA) - ROMA, 14 SET - "Piuttosto che chiedere una norma in più", occorre "fare in modo che queste ristrutturazioni" all'insegna dell'efficienza energetica, "pagate coi soldi delle nostre tasse, non ...De Laurentiis aveva qualche linea di febbre, ma dopo vari controlli sostenuti tra aeroporti e albergo, la sua temperatura era rientrata nella normalità ed è arrivato all'assemblea di Lega, ieri mattin ...