Col parapendio sorvola a bassa quota le spiagge: denunciato (Di lunedì 14 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNel pomeriggio di ieri, a Pontecagnano Faiano, i Carabinieri della locale Stazione e del 7° Elinucleo Elicotteri, quest’ultimi in volo in missione operativa di polizia, nel corso di un servizio coordinato con l’Arma territoriale, intercettavano un velivolo, del tipo parapendio a motore, che sorvolava a bassa quota, a tratti inferiore a 5 metri, le spiagge del litorale di quel comune, ancora gremite di bagnanti, violando altresì l’area interdetta in prossimità dell’asse pista dell’aeroporto “Salerno Costa d’Amalfi” determinando un grave potenziale pericolo per gli atterraggi e decolli del traffico aereo. Scortato in atterraggio, il pilota veniva identificato in C.L. (classe 1970) di ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 14 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNel pomeriggio di ieri, a Pontecagnano Faiano, i Carabinieri della locale Stazione e del 7° Elinucleo Elicotteri, quest’ultimi in volo in missione operativa di polizia, nel corso di un servizio coordinato con l’Arma territoriale, intercettavano un velivolo, del tipoa motore, cheva a, a tratti inferiore a 5 metri, ledel litorale di quel comune, ancora gremite di bagnanti, violando altresì l’area interdetta in prossimità dell’asse pista dell’aeroporto “Salerno Costa d’Amalfi” determinando un grave potenziale pericolo per gli atterraggi e decolli del traffico aereo. Scortato in atterraggio, il pilota veniva identificato in C.L. (classe 1970) di ...

Aaron Durogati. Arrampicata e parapendio tra le vette delle Dolomiti

33 ore e 149 km percorsi tra arrampicata e voli in parapendio. Questi i numeri dell’impresa realizzata da Aaron Durogati e Bruno Mottini, raccontata nel video disponibile su Youtube dal titolo “Dolomi ...

