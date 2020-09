Calciomercato Genoa, idea Schelotto per la fascia destra (Di lunedì 14 settembre 2020) Calciomercato Genoa: i rossoblù starebbero pensando a Schelotto per rinforzare la fascia destra Il Genoa cerca rinforzi sulla fascia destra per regalare a Rolando Maran l’ala perfetta per il suo gioco. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la dirigenza rossoblù avrebbe messo gli occhi su Ezequiel Schelotto. Il laterale italo-argentino viene dall’esperienza in Premier League al Brighton e attualmente è svincolato. Per il Genoa sarebbe il colpo low cost per la fascia. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 14 settembre 2020): i rossoblù starebbero pensando aper rinforzare laIlcerca rinforzi sullaper regalare a Rolando Maran l’ala perfetta per il suo gioco. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la dirigenza rossoblù avrebbe messo gli occhi su Ezequiel. Il laterale italo-argentino viene dall’esperienza in Premier League al Brighton e attualmente è svincolato. Per ilsarebbe il colpo low cost per la. Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : Il #Genoa non si ferma: il punto sul mercato, da Pjaca a Karsdorp - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Genoa, preso Milan Badelj dalla Lazio Il centrocampista firmerà fino al 2023 #SkyCalciomercato… - DiMarzio : #Calciomercato | Il #Genoa in chiusura per #Zajc. #Karsdorp e #Ranocchia nel mirino - LuigiBevilacq17 : RT @VittoRoto: L'#Inter ha chiuso per #Males, gioiellino 19enne del Lucerna: verrà subito girato al #Genoa. [Sportitalia] #FCIM #Calciome… - BombeDiVlad : ?? #Genoa, potrebbe ritornare #Goldaniga ?? Il punto sulla trattativa con il #Sassuolo ????? #LBDV #LeBombeDiVlad… -