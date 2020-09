Venezia77, il trionfo di “Nomadland” e tutti i vincitori (Di domenica 13 settembre 2020) La presidentessa della giuria di Venezia77 Cate Blanchett – Ph © Marina CarboneCala il sipario su Venezia77, edizione che ha messo in risalto le donne: erano otto le cineaste in competizione nella kermesse del Lido. Il Leone D’Oro 2020 è stato assegnato a Nomadland di Chloe Zhao tra i favoriti alla vigilia insieme a Notturno di Gianfranco Rosi. La regista in collegamento dagli States, ha dichiarato: Il mio film racconta un’America piena di diversità. Sono contenta che Nomadland sia stato premiato perché questo porterà molta attenzione sulle comunità di nomadi di cui ho parlato nel film, spero che le persone che fanno parte di questi gruppi ricevano più sorrisi in futuro. La Zhao, prossima alla collaborazione con la Marvel, riporta la vittoria al cinema rosa sulla Laguna a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 13 settembre 2020) La presidentessa della giuria diCate Blanchett – Ph © Marina CarboneCala il sipario su, edizione che ha messo in risalto le donne: erano otto le cineaste in competizione nella kermesse del Lido. Il Leone D’Oro 2020 è stato assegnato a Nomadland di Chloe Zhao tra i favoriti alla vigilia insieme a Notturno di Gianfranco Rosi. La regista in collegamento dagli States, ha dichiarato: Il mio film racconta un’America piena di diversità. Sono contenta che Nomadland sia stato premiato perché questo porterà molta attenzione sulle comunità di nomadi di cui ho parlato nel film, spero che le persone che fanno parte di questi gruppi ricevano più sorrisi in futuro. La Zhao, prossima alla collaborazione con la Marvel, riporta la vittoria al cinema rosa sulla Laguna a ...

cinescatenato : #Venezia77 sancisce il trionfo della regista #ChloéZhao e di #FrancesMcDormand grazie a #Nomadland. Continua il mom… - AlessioLana : Nomadland è una vittoria scontata per un film fatto per vincere, con quella trama vuota, i ritmi lenti, le riprese… - RollingStoneita : Il trionfo (a distanza e in ciabatte) di #Nomadland , gli occhi lucidi di Favino, la consacrazione di Vanessa Kirby… - sorremar : Un altro trionfo per il grande Picchio Complimenti @pfavino ?????? Il 2020 è proprio il tuo anno #coppavolpi #Venezia77 - SurvivedShows : E' trionfo per le opere dei paesi dell'Est a #Venezia77 #VeniceFilmFestival -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia77 trionfo Venezia 77, il trionfo di Nomadland e di Pierfrancesco Favino La Sicilia Nomadland si aggiudica il Leone d’oro di Venezia ’77. “L’Italia trionfa con Padrenostro” a Favino va la coppa volpi

L’americano Nomadland, road western di Chloé Zhao, vince il Leone d’Oro della Mostra di Venezia numero 77. Leone d’argento, Gran Premio della Giuria, a Nuevo Orden di Michel Franco. Migliore regia al ...

Venezia 77, polemica sul doc 'La verità sulla Dolce vita'

Umberto, figlio di Brunello Rondi, contesta la mancata menzione del nome di suo padre tra gli autori della sceneggiatura del capolavoro di Fellini nel docufilm diretto da Giuseppe Pedersoli. Il regist ...

L’americano Nomadland, road western di Chloé Zhao, vince il Leone d’Oro della Mostra di Venezia numero 77. Leone d’argento, Gran Premio della Giuria, a Nuevo Orden di Michel Franco. Migliore regia al ...Umberto, figlio di Brunello Rondi, contesta la mancata menzione del nome di suo padre tra gli autori della sceneggiatura del capolavoro di Fellini nel docufilm diretto da Giuseppe Pedersoli. Il regist ...