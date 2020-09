Uccisa dal fratello a Caivano, il dolore del fidanzato Ciro: «Non posso accettarlo, ti amerò per sempre» (Di domenica 13 settembre 2020) Maria Paola Gaglione è morta dopo essere stata speronata in scooter dal fratello Michele Antonio, che - secondo quanto ricostruito - non accettava il fidanzamento di lei con un ragazzo trans.... Leggi su ilmattino (Di domenica 13 settembre 2020) Maria Paola Gaglione è morta dopo essere stata speronata in scooter dalMichele Antonio, che - secondo quanto ricostruito - non accettava il fidanzamento di lei con un ragazzo trans....

lauraboldrini : #MariaPaola uccisa dal fratello perché amava Cirio ragazzo trans e quindi “infetta”. In Italia non c… - IlContiAndrea : Mentre la legge contro l’omotransfobia è ancora in discussione alla Camera (sì siamo nel 2020 ed è tardissimo) un a… - gennaromigliore : #MariaPaolaGaglione stava vivendo una storia d’amore. Questa sarebbe la sua “colpa” per il suo assassino. Suo frate… - francy65888229 : RT @airplaneoversea: Ho raccontato a mia madre della storia di Ciro e della ragazza uccisa dal fratello. Lei mi ha detto “per fortuna tu no… - manu_caprabz : RT @lauraboldrini: #MariaPaola uccisa dal fratello perché amava Cirio ragazzo trans e quindi “infetta”. In Italia non c’è li… -