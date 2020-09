Super Mario Bros. compie 35 anni - articolo (Di domenica 13 settembre 2020) L'idraulico baffuto ha concluso la sua odissea. È tornato a casa e ha compiuto, letteralmente, il giro dei mondi e delle galassie. Luigi lo aspetta, lontano dal pericolo e dagli spaventi. Seduti insieme, mangiano funghi e ricordano le vecchie avventure: davanti agli occhi di Mario scorre un ricordo fatto di blocchi di mattoni, monete volanti e nuvole solitarie. Sono i regni dell'indimenticabile Super Mario Bros. Trentacinque anni... sono passati trentacinque anni. E noi lo giochiamo ancora.Si può dire che la vera storia del factotum italiano di Nintendo comincia da lì. Mario, come personaggio, in realtà ha trentanove anni: apparve nel 1981 in Donkey Kong, in arte Jumpman (carpentiere). Successivamente, fece la sua comparsa in ... Leggi su eurogamer (Di domenica 13 settembre 2020) L'idraulico baffuto ha concluso la sua odissea. È tornato a casa e ha compiuto, letteralmente, il giro dei mondi e delle galassie. Luigi lo aspetta, lontano dal pericolo e dagli spaventi. Seduti insieme, mangiano funghi e ricordano le vecchie avventure: davanti agli occhi discorre un ricordo fatto di blocchi di mattoni, monete volanti e nuvole solitarie. Sono i regni dell'indimenticabile. Trentacinque... sono passati trentacinque. E noi lo giochiamo ancora.Si può dire che la vera storia del factotum italiano di Nintendo comincia da lì., come personaggio, in realtà ha trentanove: apparve nel 1981 in Donkey Kong, in arte Jumpman (carpentiere). Successivamente, fece la sua comparsa in ...

